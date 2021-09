Juventus-Milan, tutto quello che c'è da sapere

Sarà la partita numero 173 della storia tra i due club: il bilancio è in favore dei bianconeri, ma il Milan ha vinto due delle ultime tre partite disputate. Riflettori puntati su Dybala e Giroud SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Quando e a che ora si gioca Juventus-Milan? La partita tra Juventus e Milan, valida per la 4^ giornata di Serie A 2021-2022, si giocherà domenica 19 settembre alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? leggi anche Serie A, la presentazione della 4^ giornata Questo sarà il match numero 173 tra Juventus e Milan. Il bilancio è in favore dei bianconeri che hanno vinto 67 partite, contro le 51 vittorie dei rossoneri e 54 pareggi. In casa della Juve si sono disputate 86 sfide: 46 vittorie per i bianconeri, 21 pareggi e 22 vittorie per il Milan. In media, nei precedenti 172 match, sono stati segnati 2,7 gol a partita. L'ultimo Juventus-Milan si è disputato il 9 maggio, con la vittoria della squadra di Pioli all'Allianz Stadium per 3-0 con i gol di Brahim Diaz, Rebic e Tomori.

Curiosità leggi anche Juve-Milan a Doveri: gli arbitri della 4^ giornata Il Milan è sia la squadra contro cui la Juventus ha perso più partite in Serie A (51) sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più (54 volte). I rossoneri, inoltre, hanno vinto due delle ultime tre sfide contro la Juve in Serie A. Nelle ultime 24 sfide di Serie A tra le due formazioni, soltanto una volta il match è terminato in pareggio: 1-1 nel febbraio 2012. La Juventus potrebbe non vincere nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia. L'ultima volta risale alla stagione 1961/1962. Il Milan, invece, è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata nei top-5 campionati europei da maggio 2021.