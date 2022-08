Fulmine a ciel sereno in casa Toro: escluso il centrocampista serbo Lukic, capitano della squadra, per l'esordio in campionato. Dovrebbe invece essere lanciato subito nella mischia il nuovo acquisto Miranchuk. In porta Milinkovic e non Berisha. Nel Monza, che ha ufficializzato anche Petagna, ci dovrebbero essere otto nuovi arrivi tra i titolari

Stasera alle 20.45 inizia il campionato dell'ambizioso Monza e del Torino. Stroppa dovrebbe subito schierare otto nuovi acquisti dall'inizio, a differenza di quanto fatto in Coppa Italia contro il Frosinone. Nel Torino invece è scoppiato il caso Lukic: il capitano della squadra non ci sarà nella trasferta in Lombardia per scelta tecnica

Difesa completamente nuova per una delle grandi protagoniste del mercato estivo. Ranocchia sarà il perno centrale con Marlon e Carboni ai suoi lati. Dopo il gol decisivo in Coppa Italia, Gytkjaer favorito per affiancare l'inamovibile Caprari . A centrocampo dovrebbero essere lanciati sia Pessina che Sensi assieme a Valoti.

Torino, Juric esclude Lukic e Seck

Sono stati protagonisti nel pre-campionato e in Coppa Italia, ma Juric affronta la prima giornata in Serie A senza Lukic e Seck, entrambi non convocati per la trasferta: "Sta pensando al suo futuro, l'ho visto troppo distratto", ha detto in conferenza il tecnico del secondo. L'esclusione di Lukic è invece arrivata in serata ed è avvolta ancora nel mistero: lite o dinamiche di mercato? Subito titolare Miranchuk invece, mentre Lazaro si accomoda in panchina. In porta fiducia a Milinkovic Savic, davanti a alui mancano Zima infortunato e Buongiorno per squalifica

TORINO (probabile formazione) 3-4-1-2: Milinkovic Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric