Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, l'Atalanta è pronta a rimettersi in marcia per restare in scia a Milan e Napoli. La squadra di Gasperini affronta la trasferta del Castellani con il duo Ederson-Lookman alle spalle di Hojlund. Tornano Toloi e Musso, Pasalic arretrato a centrocampo. L'Empoli, dopo la batosta contro la Juve, riparte da Destro supportato da Pjaca e Bajrami. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD