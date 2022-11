Il lunch match della 15^ giornata mette di fronte Atalanta e Inter. Gasperini si affida in avanti alla coppia Zapata-Lookman, con Pasalic in appoggio ed Ederson in mezzo al campo. Inzaghi conferma Calhanoglu in cabina di regia, con Mkhitaryan al suo fianco. In attacco Dzeko e Lautaro. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD