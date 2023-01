Tante novità nella prima Fiorentina del 2023. Italiano sorprende tutti con Bianco, Saponara e Cabral in campo dal primo minuto. In difesa Igor preferito a Milenkovic. La squadra di Palladino si presenta con Caprari e Mita Carvalho in attacco e con Colpani che si alternerà con Pessina sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

