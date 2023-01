Dybala, fresco campione del mondo con l'Argentina, verso una maglia da titolare accanto a Zaniolo e alle spalle di Abraham per la sfida contro il Bologna. Thiago Motta affronta il suo ex allenatore José Mourinho e dovrà fare a meno di Barrow e Bonifazi, entrambi infortunati. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN alle 16.30, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

Nella prima gara del 2023 la Roma parte con un obiettivo ben preciso: recuperare il terreno perduto e riagguantare un posto in Champions League. La squadra di Mourinho può fare affidamento sul campione del mondo Paulo Dybala che dovrebbe partire dal 1' con accanto Zaniolo e davanti l'unica punta Abraham. El Shaarawy favorito per una maglia da titolare sulla corsia di sinistra, a destra dovrebbe agire Zalewski. L'avversario di turno sarà il Bologna che ha perso per infortunio Musa Barrow costretto a uno stop di 15 giorni per un problema all'anca. Out anche Bonifazi per stiramento. Thiago Motta affronta José Mourinho, suo allenatore ai tempi dell'Inter. Si gioca allo stadio Olimpico, diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN alle 16.30, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky.