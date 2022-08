Gasperini non può contare su Zappacosta per la sfida del Gewiss contro il Milan. In attacco l'ipotesi più probabile è quella di Lookman come partner di Zapata. Importante recupero, invece, per Pioli che può schierare Tonali accanto a Bennacer vista anche l'assenza dell'indisponibile Krunic. Rebic verso la conferma da numero 9. In diretta sull'app DAZN e Zona DAZN numero 214 del telecomando Sky alle 20.45