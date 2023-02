Atalanta-Lecce 1-2: video, gol e highlights

Serie A

La 23^ giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Azzurri a quota 62, a +15 sull'Inter (3-1 contro l'Udinese) e +18 sul Milan, terzo in classifica con 44 punti dopo la vittoria di Monza. Sabato positivo anche per il Bologna, ora settimo da solo. Ko pesante in chiave Champions per l'Atalanta, sconfitta a sorpresa in casa dal Lecce nel lunch match di domenica. Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A