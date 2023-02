Derby toscano al Franchi di Firenze in questa 23^ giornata di Serie A. I viola, reduci dalla splendida vittoria in Conference contro il Braga, ma che non vincono in campionato dal 7 gennaio, ospitano l’Empoli che rispetto agli uomini di Italiano arrivano a questo match con tre punti di vantaggio a quota 27. Fiorentina che scende in campo con Mandragora, Barak e Jovic. Zanetti sceglie Cambiaghi