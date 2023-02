La Roma raccoglie tre punti preziosissimi nella sua rincorsa a un posto Champions e riconquista la terza posizione in classifica (alla pari con il Milan) al termine del successo all'Olimpico sul Verona. La squadra di Mourinho gioca una gara particolarmente concreta e vince grazie alla prima rete in giallorosso di Solbakken servito da un assist di tacco di Spinazzola. Abraham out dopo 15' per un colpo al volto

LE PAGELLE