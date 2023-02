Salernitana-Lazio 0-2: video, gol e highlights

Ciro Immobile is back: una doppietta del suo capitano regala alla Lazio tre punti fondamentali per la corsa Champions e rovina l'esordio di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Il numero 17, che raggiunge quota 191 gol in Serie A (8° nella classifica all time) prima sblocca con un piatto a botta sicura su assist di Marusic, poi si guadagna un rigore e lo trasforma con freddezza. Nel finale altro rigore per i biancocelesti, ma Sepe ipnotizza Luis Alberto