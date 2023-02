Serie A

Nell'anticipo contro il Sassuolo, Osimhen segna anche al Mapei (settima partita di fila in gol) e consolida la vetta nella classifica dei bomber del campionato. Non molla Lautaro, ancora a segno. In doppia cifra lo scatenato Kvaratskhelia e balzo in avanti di Immobile che va a 9 gol. Segnano anche Orsolini e Hojlund a quota 6. Ecco la classifica marcatori aggiornata della Serie A GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A