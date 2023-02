In corso al Gewiss Stadium il lunch match tra Atalanta e Lecce. La squadra di Baroni passa in vantaggio dopo appena tre minuti con un grande gol di Ceesay: controlla il pallone con il sinistro, si libera della marcatura di Demiral, si gira e dai 30 metri calcia con il mancino centrando l'angolino. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, disponibile su Sky Go anche in HD