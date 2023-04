Alla Dacia Arena un gol di Lovric in contropiede rompe l'equilibrio dopo le fasi di studio iniziali: perfetto il filtrante di Walace che lo manda in porta. Subito dopo, ancora Lovric pericoloso in due occasioni. A inizio ripresa il pari di Colpani. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD