Le dichiarazioni di Szczesny a pochi minuti dal fischio d'inizio: "La classifica sicuramente ha portato un po' di entusiasmo, ma alla fine i punti di adesso sono quelli che abbiamo ottenuto in campo. Non abbiamo ancora fatto niente, servono ancora punti per andare in Champions. Il mio ritorno? Fatti tutti i controlli, sto bene. Non so bene cos'è successo, ma non vedo l'ora di tornare in campo"