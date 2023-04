La Cremonese ha sconfitto il Verona in quattro degli ultimi otto incroci casalinghi in campionato (2 pareggi, 2 sconfitte), successi arrivati in tre divisioni differenti: in Serie A il 20 ottobre 1991, in Serie B (il 18 ottobre 1992) e in Serie C (nel 2007 e nel 2008)