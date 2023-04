Scudetto rimandato per la squadra di Spalletti, che pareggia 1-1 al 'Maradona'. Niente vittoria per il titolo aritmetico dopo la sconfitta della Lazio a San Siro. Atmosfera incredibile in città e allo stadio: subito pericoloso Osimhen di testa, attento Ochoa che risponde anche ad Anguissa. Tentativi di Kvaratskhelia e Zielinski, ci pensa Olivera di testa a sbloccarla. Kvaratskhelia a centimetri dal raddoppio, ma nel finale Dia s'inventa il gol del pareggio

NAPOLI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI