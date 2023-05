Il Milan perde punti preziosi nella corsa alla Champions, trova nel recupero un pareggio per 1-1 con la Cremonese e sale a 58 punti con Atalanta e Roma a -2 dall'Inter quarta. La squadra di Pioli domina il primo tempo, ci prova con Origi e De Ketelaere ma non segna. Nella ripresa Brahim spreca una clamorosa palla gol. Okereke entra, manda a spasso Kalulu e Thiaw e fa 1-0. Nel recupero Messias calcia una punizione rasoterra che, deviata, entra in rete per il definitivo 1-1