Si chiude 1-1 la sfida tra Monza e Roma. Dopo un buon inizio dei padroni di casa, salgono in cattedra i giallorossi che trovano il vantaggio con El Shaarawy dopo una palla persa da Di Gregorio. La squadra di Palladino però non si abbatte e sigla il pareggio grazie al mancino piazzato di Caldirola. Nella ripresa meno emozioni fino al recupero, quando Celik lascia i suoi in 10 e Ibanez e Carlos Augusto sfiorano il gol-vittoria

