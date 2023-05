Serie A

In testa con 21 gol c'è sempre Osimhen, alle sue spalle accorcia Lautaro a quota 19. Doppietta sia per il Toro che per Dzeko, Dia firma invece una tripletta contro la Fiorentina e raggiunge quota 15 gol, chiudendo il podio. Al momento 4 dei primi 5 posti sono occupati da giocatori africani (oltre a Osimehn e Dia anche Lookman e Nzola). Un inedito assoluto in italia. Nell'infrasettimanale torna al gol Vlahovic, a un passo dalla doppia cifra, così come Felipe Anderson GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A