Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Aebischer o Sansone per Orsolini

Thiago Motta deve sostituire Orsolini, Due in ballottaggio: Aebischer e Sansone con Barrow e Ferguson certi di giocare dal 1'. Spalletti pensa a una staffetta Kvaratskhelia-Raspadori con il primo titolare e lancia Zerbin dal 1'. Ndombelé si candida ma potrebbe partire dalla panchina. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

Bologna, c’è da sostituire Orsolini: Aebischer o Sansone Nella linea a tre di incursori alle spalle della punta, mancherà per squalifica Orsolini. Barrow e Ferguson non sembrano proprio essere a rischio panchina; la terza maglia uscirà dalla decisione finale sul ballottaggio in corso tra Aebischer e Sansone. Kyriakopoulos resta ancora in lista indisponibili. In difesa a sinistra c’è Cambiaso in pole mentre al centro è abbastanza difficile che Sosa possa spodestare Bonifazi. In mezzo al campo spera Moro che ha espresso il desiderio di restare anche l’anno prossimo. Vedremo se Motta gli darà una chance dall’inizio. Al momento Schouten e Dominguez restano i favoriti. BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Skorupsky; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer, Arnautovic, Barrow. All. Motta