Sfida salvezza al Bentegodi, con il Verona che ha la possibilità di tirarsi fuori dalla zona retrocessione, superando lo Spezia. Almeno tre nitide occasioni per l'Hellas con Ngonge, che non approfitta di un errore di Luperto, poi sbaglia di testa da pochi passi e infine coglie una traversa. Per l'Empoli Cacace vicino al gol, ma da posizione ravvicinata calcia addosso a Montipò. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD