Il Milan centra la qualificazione aritmetica in Champions sfruttando il match point nello scontro diretto contro la Juventus. All'Allianz decide un superbo colpo di testa di Giroud al 40'. I bianconeri approcciano bene il match e sfiorano il gol con Cuadrado, Di Maria e Chiesa, ma non reagiscono mai allo svantaggio e vanno vicini al pareggio solo con Danilo nei minuti di recupero. Per la prima volta dal 2010/2011 i rossoneri vincono entrambe le sfide di campionato con la Juve

LE PAGELLE