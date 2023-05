Serie A

Il Lecce vince allo scadere contro il Monza e si salva, mentre Verona si fa riprendere dall'Empoli in pieno recupero e non approfitta del ko dello Spezia restando in zona retrocessione. Pareggia il Napoli che dice addio al record punti. L'Inter batte l'Atalanta e conquista un posto certo nella prossima Champions. La Sampdoria torna a fare punti, ma chiuderà comunque ultima. Ecco la classifica completa della Lega Serie A LAZIO-CREMONESE LIVE