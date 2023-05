La squadra di Sarri batte 3-2 i grigiorossi, si riprende il 2° posto e festeggia all'Olimpico la qualificazione in Champions. Applausi per il recordman Radu che si ritira. Biancocelesti subito avanti con Hysaj, servito da Immobile e a segno col sinistro. Il bis è di Milinkovic-Savic su cross di Pedro. Nella ripresa la Cremonese la riprende in quattro minuti: Galdames accorcia prima dell'autorete di Lazzari. Immobile si divora il 3-2, ci pensa ancora Milinkovic-Savic all'89'

PAGELLE