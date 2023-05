Verona-Empoli, le probabili formazioni: ballottaggio Verdi-Kallon

Il Verona si gioca tre preziosissimi punti salvezza con l'Empoli. Zaffaroni deve decidere chi schierare insieme a Nonge sulla trequarti. Ballottaggio Verdi-Kallon. Djuric terminale offensivo. Zanetti intenzionato a cambiare entrambi gli esterni difensivi: giocheranno Stojanovic e Cacace (per Parisi squalificato). Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

Nonostante il rotondo successo sulla Juventus nello scorso turno che è valso l'aritmetica salvezza per l'Empoli, la squadra di Zanetti onorerà al meglio l'impegno del Bentegodi contro il Verona. La squadra di Zaffaroni ha come motivazione in più, l'aver conosciuto il risultato dello Spezia, battuto in casa dal Torino e, dunque, a portata di sorpasso proprio per l'Hellas. In casa gialloblù da decidere chi schierare dal 1' tra Verdi e Kallon con Djuric da prima punta e Ngonge l'altro trequartista. L'Empoli potrebbe cambiare gli esterni difensivi. Parisi è squalificato, ma anche Ebuhei potrebbe riposare. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Verona, ballottaggio Verdi-Kallon Si allunga la lista degli indisponibili in casa gialloblù: l’ultimo in ordine di tempo è Lazovic che ha rimediato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Niente Empoli per lui e cambio in vista per Zaffaroni. Alle spalle di Djuric, sempre favorito su Gaich, dovremmo quindi rivedere Ngonge con Verdi favorito su Kallon. Il ballottaggio resta serrato. In difesa Magnani non è al meglio ma proverà a stringere i denti: in caso di panchina pronto il trio formato da Cabal, Hien e Ceccherini. VERONA (3-4-2-1), la probabile formazione: Montipò; Ceccarini, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni