Doccia fredda al Bentegodi per il Verona, che sfiora la vittoria che lo avrebbe portato fuori dalla zona retrocessione. Avanti con Gaich, a segno 2' dopo il suo ingresso in campo, l'Hellas viene ripreso al 96' da un cross di Stojanovic deviato da Magnani nella sua porta. In classifica agganciato lo Spezia, la salvezza si deciderà all'ultima giornata

