Cremonese-Lazio, probabile formazione: Vecino dal 1', Pedro nel tridente

Settimana complicata in casa Lazio dopo la batosta maturata in Danimarca nell'incontro di Europa League contro il Midtjylland. Parole dure di Maurizio Sarri al termine del match europeo che lasciano presupporre un obbligo di riscatto nella sfida con la Cremonese. Trasferta non semplice per i biancocelesti che trovano una squadra in crescita e che sta prendendo le misure con la Serie A. Nell'ultimo turno di campionato, la formazione di Alvini ha conquistato un prezioso pareggio al Gewiss Stadium contro l'Atalanta e vuole proseguire nel collezionare risultati positivi per risollevare una classifica che vede i grigiorossi a soli due punti. Si gioca allo stadio Zini, diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 216 del telecomando Sky alle 15.