Lazio-Spezia, le probabili formazioni: Sarri recupera Immobile

Sarri recupera Immobile dopo il problema accusato in Nazionale. Torna anche Cataldi che giocherà a metà campo con milinkovic e Luis Alberto. Nello Spezia, Gotti ritrova Verde che però andrà in panchina. Bastoni largo a sinistra. Diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

Con le vittorie di Roma e Milan, la Lazio è costretta a inseguire per non perdere punti nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Sarri affronta all'Olimpico lo Spezia con i favori del pronostico. I biancocelesti arrivano a questa partita dopo il bel successo per 4-0 a Cremona. Sarri dovrebbe avere a disposizione Immobile che aveva accusato un problema in Nazionale ed era stato 'risparmiato' da Mancini. Allarme rientrato. Lo Spezia arriva alla gara dell'olimpico con il morale alto dopo il successo nel derby ligure contro la Sampdoria. Diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Lazio, per Immobile allarme rientrato Sarri e lo staff medico erano chiaramente preoccupati per la situazione di Ciro Immobile che si è sottoposto agli esami di rito: l’edema è quasi totalmente. assorbito e quindi ottime notizie in vista dello Spezia. Stringe i denti Lazzari che è pronto a rientrare: i tempi di recupero sono leggermente anticipati ma il laterale è disponibile e parte in pole sulla destra. Cataldi invece ha terminato in anticipo l’allenamento di metà settimana. Il centrocampista ha subito un colpo ma la situazione pare già rientrata e Danilo è dato titolare in mezzo al campo con Milinkovic e Luis Alberto.

LAZIO (probabile formazione) 4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri