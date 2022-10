Punti preziosi per risillevarsi in classifica in palio all'Arechi. La Salernitana affronta il Verona. La squadra di Nicola deve riscattare il pesante 5-0 subito al Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Cioffi è a caccia di un risultato positivo dopo il ko interno contro l'Udinese. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15