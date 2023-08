Le probabili formazioni di Empoli–Verona Empoli VS Verona 4-2-3-1 4-2-3-1 Titolari 25 Caprile E. 24 Ebuehi T. 34 Ismajli A. 33 Luperto S. 13 Cacace L. 5 Grassi A. 18 Marin R. - Cancellieri M. 35 Baldanzi T. 11 Gyasi E. 9 Caputo F. 1 Montipò L. 24 Terracciano F. 27 Dawidowicz P. 23 Magnani G. 2 Amione B. 18 Hongla M. 33 Duda O. 26 Ngonge C. 77 Mboula J. 20 Saponara R. 11 Djuric M. Riserve Perisan, Stojanovic, Pezzella, Tonelli, Ranocchia, Haas, Henderson, Shpendi, Ekong, Piccoli Perilli, Gunter, Coppola, Cabal, Doig, Folorunsho, Joselito, Hrustic, Braaf, Kallon, Bonazzoli In dubbio Fazzini - Squalificati - Hien, Faroni Indisponibili Walukiewicz, Maldini Lazovic, Henry Allenatore Paolo Zanetti Marco Baroni

Empoli-Verona, le probabili formazioni: Baldanzi pronto a una maglia da titolare

E' tempo di scelte alla vigilia della prima giornata del campionato di Serie A. Al Castellani l'Empoli affronta il Verona con Baldanzi pronto a riprendersi una maglia da titolare. Ballottaggio in difesa tra Pezzella e Cacace. Nel Verona di mister Baroni, Saponara pronto all'esordio così come Mboula. La certezza è Djuric, riferimento più avanzato. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile su canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30

Riparte il campionato di Serie A per Empoli e Verona con i padroni di casa che ricominciano da un percorso ormai consolidato con alla guida Paolo Zanetti. L'Empoli può contare sull'apporto del neo acquisto Gyasi pronto all'esordio con Caputo ad agire da riferimento più avanzato. Nelle scelte del mister empolese potrebbe ritrovare una maglia da titolare Baldanzi. Il Verona di mister Baroni deve fare i conti con diverse assenze alcune delle quali ereditate dallo spareggio salvezza della scorsa stagione. Mancheranno sia Faraoni che Hien. In difesa, a sinistra è ballottaggio tra Doig e Amione, mentre le certezze in avanti sono rappresentate da Saponara e Djuric con Mboula pronto all'esordio con la nuova maglia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile su canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30

Empoli, Baldanzi in pole Davanti a Caprile dovremmo rivedere la stessa difesa scesa in campo contro il Cittadella. Resta però il ballottaggio tra Pezzella e Cacace. Henderson rischia la panchina a beneficio di Baldanzi, pronto a riprendersi una maglia da titolare. A Maldini serve un po' di tempo per recuperare mentre Fazzini potrebbe farcela Davanti Piccoli prova ad insidiare Caputo. Non è da escludere che i due possano anche giocare insieme ma attenzione alle quotazioni di Shpendi che sono in risalita. EMPOLI (4-2-3-1), la probabile formazione: Caprile; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Giu. Pezzella; Marin, Grassi; Baldanzi, Fazzini, Gyasi; Caputo. All. P. Zanetti

Verona, quattro assenze per Baroni La salvezza agguantata nello spareggio contro lo Spezia aveva dato lavoro al giudice sportivo: per la prima mancheranno per squalifica sia Faraoni che Hien. A sinistra Doig se la gioca con Amione e non è escluso che l'ex Samp possa spuntarla. A Empoli mancheranno anche Lazovic e Henry in recupero dai rispettivi infortuni. Davanti toccherà a Djuric con Saponara pronto all'esordio in maglia gialloblù. Tra i nuovi arrivati, in pole per un posto nell'XI di partenza, c'è anche Mboula. VERONA (4-2-3-1), la probabile formazione: Montipò; F. Terracciano, Dawidowicz, Magnani, Doig; Hongla, Duda; Ngonge, Mboula, Saponara; Djuric. All. Baroni

Le parole di Paolo Zanetti L’allenatore dell’Empoli Zanetti è ottimista in vista della prima partita di campionato: “Rispetto alla gara col Cittadella, dove ci sono state più cose negative che positive, sono sicuro che domani vedremo in campo un'altra squadra, anche nei singoli, con una preparazione della partita anche più dettagliata. Vogliamo partire con entusiasmo, con voglia di fare un percorso importante, è sempre difficile, dovremo essere bravi a migliorare quando ci rendiamo conto di aver sbagliato qualcosa. Ci sono ragazzi che devono integrarsi seppur già a disposizione, ne arriveranno altri, qualcuno deve migliorare la condizione. La Serie A credo sia sempre complicata, non c'è mai una gara semplice". La partita contro il Verona è già una partita importante: "Domani giocheremo una partita che può già avere una sua valenza, tra due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Mi aspetto un match equilibrato, già con determinati ritmi, nonostante si giochi alle 18.30 con un caldo tornato ad essere importante. Dal punto di vista delle motivazioni, entrambe le hanno e verrà fuori una partita combattuta, anche se ad agosto".