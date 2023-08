Le probabili formazioni di Genoa–Fiorentina Genoa VS Fiorentina 3-5-2 4-2-3-1 Titolari 1 Martínez J. 23 Biraschi D. 13 Bani M. 5 Dragusin R. 36 Hefti S. 32 Frendrup M. 47 Badelj M. 2 Thorsby M. 3 Martín A. 11 Gudmundsson A. 19 Retegui M. 1 Terracciano P. 2 Dodô 4 Milenkovic N. 16 Ranieri L. 3 Biraghi C. 6 Arthur 38 Mandragora R. 10 González N. 5 Bonaventura G. 27 Sabiri A. 18 Nzola M. Riserve Leali, Vasquez, De Winter, Matturro, Melegoni, Aramu, Coda, Jagiello, Puscas, Ekuban, Yalcin Christensen, Martinelli, Comuzzo, Kayode, Martinez Quarta, Parisi, Amatucci, Amrabat, Duncan, Beltran, Brekalo, Infantino, Jovic, Kokorin, Sottil In dubbio - - Squalificati Sabelli, Strootman Kouamé Indisponibili Messias, Pajac, Vogliacco, Melegoni Castrovilli, Mina, Ikoné, Pierozzi, Barak Allenatore Alberto Gilardino Vincenzo Italiano

Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Retegui debutta in Serie A

Il Genoa torna a giocare in Serie A dopo la promozione della scorsa stagione. Gilardino ha la certezza Retegui al centro dell'attacco mentre deve rinunciare a Strootman squalificato. Ballottaggio Dragusin-Vasquez. Italiano sceglie Nzola come riferimento più avanzato mentre Sabiri agirà da trequartista esterno insieme all'omologo Gonzalez. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

C'è grande curiosità per vedere all'opera il Genoa di Gilardino tornato in Serie A dopo una sola stagione. Grande attesa anche per l'attaccante della Nazionale, Mateo Retegui che farà il suo esordio nel campionato italiano. Assenti Sabelli e Strootman per gli strascichi disciplinari della scorsa stagione. In difesa è ballottaggio tra Dragusin e Vasquez con il primo leggermente favorito. La Fiorentina riparte dalle due finali perse in Coppa Italia e in Conference League e avrà al centro dell'attacco il neo acquisto Mbala Nzola che sarà in campo nonostante la sua condizione non sia al 100%. Debutto in maglia viola per l'ex Juve Arthur mentre Gonzalez e Sabiri dovrebbero essere i trequartisti esterni con Bonaventura riferimento centrale alle spalle dell'unica punta. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45.

Genoa, Gilardino è senza Strootman Ultima di B con riflessi nella prima di A per i rossoblù che non avranno a disposizione Sabelli e Strootman, fermati dal Giudice Sportivo nel finale della scorsa stagione In attacco maglia da titolare senza se e senza ma per Retegui con Gudmundsson a supporto. In mezzo al campo cerniera formata da Frendrup, Badelj e Thorsby In difesa invece ancora un nodo da sciogliere definitivamente. Bani e Vogliacco paiono certi di una maglia mentre l'ultimo posto a disposizione se lo giocano Vasquez e Dragusin con il secondo per il momento in vantaggio. GENOA (3-5-2), la probabile formazione: Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Fiorentina, Nzola non al 100% ma... Solita abbondanza per Vincenzo Italiano che, nel corso della scorsa stagione, ha mischiato spesso le carte. Iniziamo dalla coppia di centrali: con Milenkovic dovremmo vedere Ranieri. In mezzo al campo scocca subito l'ora di Arthur che si occuperà, insieme a Mandragora, di far gioco davanti alla difesa. Gonzalez e Sabiri (Kouamé è squalificato) sono gli indiziati per giocare come trequartisti esterni. Riferimento d'attacco Nzola che però non è al 100%. L'ex Spezia resta quindi in ballottaggio con Jovic ma spera di recuperare e scendere subito in campo. Non sono stati convocati per la sfida Castrovilli, Barak e l'infortunato Ikoné. FIORENTINA (4-2-3-1), la probabile formazione: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sabiri; Nzola. All. Italiano

Le parole di Alberto Gilardino Sulla prima partita dal ritorno in Serie A, Gilardino si aspetta una bella sfida: “Sarà complicata perché loro sono una squadra forte. Dobbiamo compiere questo primo passo di un lungo percorso e godercelo, nel modo giusto e con la giusta consapevolezza di ciò che dovremo fare sul campo. Dobbiamo sacrificarci ed essere umili, perché sono qualità che ci hanno permesso di arrivare fin qui”. Contro la Fiorentina, l’allenatore ha preparato una partita difensiva: “Ci saranno dei momenti in cui dovremo sacrificarci in fase difensiva, dovremo essere perfetti contro di loro. La nostra è una squadra in costruzione e sono arrivati diversi nomi importanti, che vanno a dare qualità ad un gruppo già ben rodato”. Per questa stagione, l’obiettivo del Genoa sarà raggiungere 40 punti esprimendo un’identità di gioco ben precisa.