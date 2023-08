Inizia a Lecce la stagione 23-24 della Lazio di Maurizio Sarri, nella sfida in programma domenica alle 20.45 e in diretta su Sky Sport Calcio (anche in 4K) e in streaming su NOW. Dopo il secondo posto nello scorso campionato, i biancocelesti ripartono con l'ambizione di voler lottare ancora per un posto in Champions League, ma come detto da Sarri "per lottare per la Champions dobbiamo fare qualcosa che va ai limiti delle nostre capacità". Una Lazio rinnovata nell'organico che debutterà contro un Lecce ripartito con Roberto D'Aversa in panchina, che ha ereditato la guida tecnica da Marco Baroni dopo la salvezza nella scorsa stagione.