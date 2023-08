Il campionato dei biancocelesti, secondi nella scorsa stagione, inizia al Via del Mare di Lecce contro la squadra di Roberto D'Aversa, arrivato al posto di Baroni. Sarri sceglie Kamada dal 1', nei salentini debutta in Serie A il classe 2004 Dorgu. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

UDINESE-JUVENTUS LIVE