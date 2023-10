La squadra di Ranieri batte con una rimonta da pazzi il Frosinone e muove la classifica vincendo per la prima volta in questa Serie A. La doppietta di Soulé (con in mezzo la traversa su rigore di Mancosu) e il gol di Brescianini sembrano indirizzare definitivamente la partita dalla parte dei ciociari, ma negli ultimi venti minuti succede di tutto: la riaprono Oristanio e Makoumbou, la doppietta di Pavoletti nel recupero regala i tre punti al Cagliari

PAGELLE - CLASSIFICA