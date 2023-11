Serie A

Sarri deve rinunciare Romagnoli per almeno tre partite a causa di una lesione al polpaccio. Nell'Atalanta Koopmeiners è rientrato affaticato dalla nazionale ed è in forte dubbio per il Napoli. Mazzarri perde Lindstrom, ma Osimhen è quasi recuperato. Verso Juve-Inter con problemi per Allegri a centrocampo e per Inzaghi in difesa. Orsolini out 4-5 settimane. Emergenza attacco Milan. La situazione squadra per squadra SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA' - JUVE-INTER LIVE