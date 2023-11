Pareggio allo Stadium nel derby d'Italia, 1-1 che non cambia la situazione in vetta: nerazzurri al comando a +2 sulla squadra di Allegri. Prime occasioni per Thuram e Chiesa, vantaggio di Vlahovic su assist di Chiesa. Il pareggio lo firma Lautaro (13° gol in campionato) su invito di Thuram. Equilibrio nella ripresa: poche chance e ritmi bassi. Proseguono le imbattibilità di Juve e Inter, lunghe rispettivamente 8 e 7 partite

