Si stappa subito la partita del Castellani nel segno degli ex. Al 2' Sozza assegna un rigore per un fallo ingenuo di Viti su Cambiaghi: Caputo dal dischetto non sbaglia e batte Consigli. Il Sassuolo però reagisce "con la testa": prima Pinamonti pareggia al 12' su corner, poi al 22' il rientrante Matheus Henrique sfrutta il cross di Toljan. Passano però altri 8 minuti e Fazzini ristabilisce la parità col suo primo gol in Serie A

FROSINONE-GENOA LIVE