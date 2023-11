C'è dunque il "Tucu" alle spalle di Success per l'Udinese. L'unico incontro di Serie A in cui Roberto Pereyra ha sia segnato che fornito un assist è stato contro la Roma, nella gara d’andata dello scorso campionato (il 4 settembre 2022). Dopo il gol a San Siro contro il Milan, lo scorso 4 novembre, il centrocampista dell’Udinese può trovare la rete in due trasferte consecutive per la seconda volta in Serie A, la prima nell’aprile 2013 (contro Parma e Cagliari, sempre con i friulani)