Partita incredibile a Udine decisa sul 3-3 finale da un gol in pieno recupero del veronese Henry che sfrutta di testa un'uscita sbagliata di Silvestri. Friulani avanti di due gol nella prima mezzora con Kabasele e Lucca poi Djuric su rigore prima del riposo aveva riaperto la sfida. Una splendida rovesciata di Ngonge è valsa il 2-2 prima dello stacco di Lucca che con la sua prima doppietta in A aveva illuso i friulani di poter centrare la prima vittoria stagionale in casa prima della beffa finale