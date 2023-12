Solo Lautaro Martinez (27) ha segnato più gol di Nicolás González (11) tra i giocatori argentini nei cinque grandi campionati europei nel 2023; in particolare, l’attaccante della Fiorentina ha realizzato sei centri nel torneo in corso, solo nel 2021/22 è riuscito a fare meglio in una singola stagione nella sua esperienza nei cinque grandi campionati europei (sette reti in 33 incontri sempre in Serie A con la maglia della Viola).