Finisce in parità a Udine, con la squadra di Cioffi che spreca il doppio vantaggio firmato da Lucca e Pereyra. Payero si fa espellere nel secondo tempo e il Sassuolo torna in partita con un rigore realizzato da Berardi e pareggia con lo stesso attaccante neroverde nel finale di partita. Per la squadra di Dionisi anche una traversa di Mulattieri e un palo di Ferrari. In classifica l’Udinese sale a 13 punti, il Sassuolo aggancia il Genoa a 16

