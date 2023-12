Atalanta-Lecce 1-0: video, gol e highlights

18^ giornata

L'Inter non va oltre il pari sul campo del Genoa e, aspettando la Juve (impegnata con la Roma), non è ancora campione d'inverno. La 18^ giornata di A (ultima del 2023) si è aperta con la vittoria della Fiorentina che scavalca momentaneamente il Bologna e aggancia al terzo posto il Milan. L'Atalanta batte il Lecce ed è in piena zona Europa. 0-0 tra Napoli e Monza, vince la Lazio contro il Frosinone. Come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A LIVE: UDINESE-BOLOGNA - CAGLIARI-EMPOLI