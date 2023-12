Classe 1999, il portiere è nato a Dusseldorf, in Germania, da genitori di origine nigeriana. Cresciuto tra Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf, ha iniziato a imporsi nei professionisti durante il suo periodo in Olanda, allo Sparta Rotterdam. Qui le sue prestazioni vengono notate dal Watford che lo acquista per 5 milioni e dalla scorsa estate è arrivato in Friuli. Viene particolarmente apprezzato per la sua qualità con i piedi e ha lasciato ottime impressioni anche con la Nazionale nigeriana, dove ha totalizzato 8 clean sheet in 16 presenze. Con l'Udinese è al debutto in A ma ha giocato in Coppa Italia