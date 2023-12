Ultimo appuntamento dell'anno al Franchi per la Fiorentina che ospita il Torino. 30 punti in classifica per i viola che sognano il sorpasso al Bologna e una chiusura di 2023 in zona Champions League. Italiano ritrova Martinez Quarta e Bonaventura. Il Torino è a quota 24 ed è reduce da una lunga striscia di risultati positivi che lo hanno riportato vicino alle zone nobili della classifica. Juric dopo la squalifica rilancia Bellanova