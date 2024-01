Nerazzurri campioni d'inverno a San Siro al termine di una partita dal finale folle. In avvio Lautaro torna e segna il suo 16° gol in campionato su invito di Mkhitaryan. Annullato il 2-0 ancora del 'Toro' (fuorigioco di Acerbi), Calhanoglu a un passo dalla rete. Il neoentrato Henry impiega pochi secondi per pareggiare, sfortunato Arnautovic due volte sulla linea. Frattesi insacca il 2-1 al 93', ma al 100' Henry calcia sul palo il rigore del pareggio

