Tre punti contro il Verona e un finale incredibile in cui è successo di tutto: Lautaro è il milgiore in campo, bene anche Frattesi (autore del gol vittoria), Barella e Thuram. Disasto Arnautovic: in 20'perde la palla nel gol del pareggio, toglie sulla riga quella del possibile vantaggio e si mangia anche un gol quasi fatto. Sotto la sufficienza anche C. Augusto, Darmian, Acerbi e Sanchez. Nel Verona i milgiori sono Ngonge e Suslov. Le pagelle di Andrea Marinozzi

