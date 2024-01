Non svolta a Torino la squadra di Mazzarri, priva di tanti big e battuta 3-0 dai granata ora a -1 in classifica. In avvio ci provano Zapata e Vlasic, pericoloso Raspadori fermato da Milinkovic-Savic. Il vantaggio lo firma Sanabria prima dell'intervallo. Esordio da incubo per Mazzocchi, espulso cinque minuti dopo il suo ingresso per l'intervento del Var. Raddoppia Vlasic dalla distanza. Palo di Sanabria e tris di Buongiorno

PAGELLE - CLASSIFICA