La Juve non ha ancora tirato nello specchio, ma per lunghi tratti ha schiacciato la Salernitana. Nei primi minuti le migliori chance per i bianconeri, che buttando palle a centroarea hanno spaventato i padroni di casa di testa: in due casi è stato provvidenziale Fazio, con i suoi anticipi. Sempre attivo Yildiz, che con le sue giocate preoccupa la difesa della Salernitana (facendone ammonire due), ma alla fine ad andare in gol è Maggiore, con una grande conclusione dal limite (al secondo tiro in porta della Salernitana, dopo quello di Sambia in avvio, respinto da Szczesny). Per la Juve, 5 tiri finora, ma senza mai centrare lo specchio