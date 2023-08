Di Francesco sembra intenzionato a schierare dal 1' Cheddira, mentre Romagnoli-Monterisi confermata coppia centrale. Gasperini intenzionato a far partire ancora De Ketelaere dalla panchina con Koopmeiners alle spalle di Zapata-Lookman. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e su NOW TV alle 18.30

Seconda gara casalinga per il Frosinone che, dopo aver perso all'esordio contro il Napoli, affronta un'altra big del calcio italiano. Al Benito Stirpe arriva l'Atalanta che, dal canto suo, ha battuto, non senza difficoltà, il Sassuolo. La formazione di Di Francesco vuole ottenere un risultato positivo per iniziare il suo percorso verso quello che è l'obiettivo dichiarato, ovvero la salvezza. Il tecnico potrà contare su Cheddira che molto probabilmente verrà schierato nell'undici titolare. Gasperini vuole dare continuità al successo con il Sassuolo e sembra intenzionato a proporre la coppia Zapata-Lookman con De Ketelaere ancora in panchina. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e su NOW TV alle 18.30.

Frosinone, Di Francesco punta subito su Cheddira

Cambio forzato nella formazione di Eusebio Di Francesco all'indomani della squalifica, con prova TV, per il portiere Turati. Un turno di stop e quindi semaforo verde per Cerofolini, titolare contro l'Atalanta. In attacco si candida fin da subito Cheddira: l'italo-marocchino ha scelto il numero 70 e dovrà battagliare con Cuni ma il tecnico ha sempre provato Cheddira nelle ultime sessioni In mediana non è escluso qualche cambio: Barrenechea è un'opzione da prendere in considerazione

In difesa invece Di Francesco potrebbe non ruotare dando quindi fiducia al duo Romagnoli-Monterisi come coppia di centrali. Attenzione anche al ballottaggio in attacco tra Kvernadze e Caso.

FROSINONE (4-3-3), la probabile formazione: Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Harroui, Gelli; Baez, Cheddira, Kvernadze. All. Di Francesco